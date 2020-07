Моторни спортове Шампионът в Индикар за 2019 година с първа победа през сезона 19 юли 2020 | 09:30 - Обновена Прочетена 72 0



Действащият шампион в сериите Индикар Джоузех Нюгардън записа своя първи успех за 2020 година след доминантно представяне във втория старт на късия овал в Айова. Пилотът на Team Penske стартира надпреварата от пол позицията и показа недостижимо за неговите конкуренти темпо, след като води колоната в 214 от общо 250 обиколки. По този начин 29-годишният американец стана първият победител в 14-годишната история на надпреварите от Индикар в Айова, който стартира от първата позиция. '@JosefNewgarden loves @IowaSpeedway!



He's the first driver to win from the pole at the fastest short track on the planet! @Team_Penske #IOWA250s #INDYCAR pic.twitter.com/7AcoEj81fV — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) July 19, 2020 Втори зад Нюгардън завърши неговият съотборник Уил Пауър, а подиумът допълни Грейм Рейхъл (Rahal Letterman Lanigan Racing). Третият пилот на Роджър Пенске и победител от първия старт този уикенд Симон Пежно остана на четвъртото място, след като отново трябваше да стартира последен заради неучастието си в единствената квалификация, поради технически проблем в неговия автомобил. Снощната надпревара премина без големи инциденти, като имаше единствено два периода с жълт флаг след леки удари в стените на Ед Карпентър (Ed Carpenter Racing) и Райън Хънтър-Рей (Andretti Autosport). Лидер в класирането при пилотите с актив от 244 точки продължава да е победителят от първите три старта за сезона Скот Диксън (Chip Ganassi Racing), втори с 195 е Пежно, а тройката допълва Нюгардън, който изостава на четири пункта зад своя съотборник. Сериите Индикар продължават на „Мид-Охайо“ на 9 август, като надпреварата ще стартира в 20:30 часа българско време.

