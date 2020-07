Моторни спортове Млад талант на Ферари с великолепна победа във Формула 2 на "Хунгароринг" 18 юли 2020 | 20:01 Прочетена 76 0



копирано

Младият руски талант на Ферари Роберт Шварцман (Prema) записа своята втора победа от началото на сезона във Формула 2, след като триумфира по великолепен начин в основната надпревара от третия уикенд за сезона на „Хунгароринг“. Two Ferrari juniors on the rostrum @ScuderiaFerrari boss Mattia Binotto is impressed!#HungarianGP #F2 pic.twitter.com/j0wzvQqNEJ — Formula 2 (@FIA_F2) July 18, 2020 Шампионът във Формула 3 за миналата година потегли от 11-та позиция след разочароващо представяне във вчерашната мокра квалификация и избра алтернативната стратегия с дълъг първи стинт, което се оказа и ключа към победата. Надпреварата започна с два бързи периода с кола за сигурност след различни инциденти и в края на втория, в шестата обиколка, Дан Тиктъм (DAMS), който се движеше на втора позиция, влезе в бокса за нови гуми още преди рестарта. Това стартира верига от стопове, като още в следващата обиколка стартиралият от пол позиция Калъм Илот (UNI-Virtuosi) направи своето задължително влизане и сложи по-твърдите гуми на Пирели. LAP 31/37



Shwartman LEADS! He slings past team mate Schumacher to make it a PREMA 1-2, with a handful of laps remaining



#HungarianGP #F2 pic.twitter.com/IzSfNGoWL9 — Formula 2 (@FIA_F2) July 18, 2020 Това остави лидерството в ръцете на Мик Шумахер (Prema), който изкара цели 12 тура с меките гуми преди да сложи твърдите, което му позволи с лекота да се справи в Илот и да заеме виртуалната лидерска позиция. Високата деградация на гумите обаче не позволи на германеца да натиска, което го остави много лесна мишена за Шварцман след стопа за меки гуми на руснака. Разликата в темпото на финала между двамата пилоти на Prema бе толкова голяма, че Шварцман успя да отвори 20 секундна преднина само в последните шест тура на унгарското трасе. It's a Russian 1-2 in our Feature Race



And Mick Schumacher makes his return to the podium, at the scene of his first, back in 2019!#HungarianGP #F3 pic.twitter.com/0f8Od5ZscP — Formula 2 (@FIA_F2) July 18, 2020 Втори зад Шварцман се нареди друг руснак, Никита Мецепин (Hitech), който пък стартира от 16-та позиция, но също избра алтернативната стратегия, което му позволи да запише своя първи подиум във Формула 2. Трети на подиума все пак завърши Шумахер. Зоната на точките бе допълнена от Лука Гиото (Hitech), Фелипе Другович (MP), Джехан Дарувала (Carlin), Луи Делетра (Charouz), Калъм Илот, който отново ще стартира от пол позиция в утрешната спринтова надпревара, Дан Тиктъм и Гуан-Ю Джоу (UNI-Virtuosi). Спринтовата надпревара в Унгария стартира утре от 12:10 часа българско време. 0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 76

1