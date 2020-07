Тийм и Синер са на финала в Берлин

Трети финал в рамките на осем дни – Доминик Тийм продължава да е голямата звезда на демонстративното лято в тениса, като му предстои да се бори за още една титла в Берлин. Австриецът надигра Томи Хаас със 7-6(4) 6-3 на полуфинала.

42-годишният Хаас може да е много доволен от нивото, на което се представи в последните срещи, като днес имаше своите шансове срещу световния №3.

He'll see you soon Sinner. @ThiemDomi defeats Haas 7-6, 6-3 to book his spot in the @bett1aces Final.#bett1aces pic.twitter.com/a5ojLmRgtx