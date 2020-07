Италия Кяер: От 12 години исках да премина в Милан, виждам светло бъдеще за клуба 18 юли 2020 | 18:30 - Обновена Прочетена 290 0



Защитникът на Милан Симон Кяер говори за дългогодишното си желание да облече екипа на тима, впечатлението си от атмосферата там, бъдещето на клуба и отсътствието на феновете по трибуните.

“Милан си е просто Милан. Това винаги е бил специален за мен клуб. Откакто заминах за чужбина като млад играч преди 12 години и пристигнах в Kjaer to Goal: “Milan is simply Milan. It has always been a special club for me. Since I went abroad as a young player 12 years ago and arrived in Palermo, this was simply the club for me.”https://t.co/bwJjhZCeiE — Milan Eye (@MilanEye) July 18, 2020 Откакто пристигнах през януари, ние работим усърдно, развивайки се като отбор, а също така видях и голям прогрес. Разполагаме с много млад състав с много потенциал и вярвам, че през 2020-а показахме пътя обратно към върха. Това ще изисква много работа от всички, но вярвам в светлото бъдеще на Милан. Имаме историята, манталитета на победители, страстната подкрепа на нашите фенове и големи амбиции. Kjaer: “You can sense football in the air in Milan - San Siro, Milanello, Casa Milan as the headquarters, supporters everywhere. Everything tells you that AC Milan is a great club, one of just a few global clubs with an amazing history and a great future.” — Milan Eye (@MilanEye) July 18, 2020 Можеш да усетиш футбола във въздуха в Милан - “Сан Сиро”, “Миланело”, “Каса Милан”, феновете са навсякъде. Всичко ти казва, че Милан е голям клуб, един от малкото глобални с невероятна история и голямо бъдеще. Щастлив съм, че ще бъда част от това бъдеще, и ще дам всичко за този клуб. Феновете ме приветстваха толкова добре. В момента, заради пандемията от коронавирус, те ни липсват на “Сан Сиро” и всички във футбола знаят колко много означава страхотната домакинска агитка за играчите. Въпреки това, ние успяваме да постигаме чудесни резултати дори без тяхната подкрепа на стадиона. Ние все още играем за тях, дори и да ги няма там”, коментира Кяер пред Goal.com. “Милан си е просто Милан. Това винаги е бил специален за мен клуб. Откакто заминах за чужбина като млад играч преди 12 години и пристигнах в Палермо , това просто беше клубът за мен. Тогава казах на агента ми, че един ден бих искал да играя с червено-черната фланелка. На няколко пъти преди това бях близо до трансфер тук, но сега моментът беше подходящ. Милан е гигантски клуб с гигантска история. Наистина вярвам, че е привилегия да играя тук и в същото време да имам възможността да върна клуба там, където му е мястото.Откакто пристигнах през януари, ние работим усърдно, развивайки се като отбор, а също така видях и голям прогрес. Разполагаме с много млад състав с много потенциал и вярвам, че през 2020-а показахме пътя обратно към върха. Това ще изисква много работа от всички, но вярвам в светлото бъдеще на Милан. Имаме историята, манталитета на победители, страстната подкрепа на нашите фенове и големи амбиции.Можеш да усетиш футбола във въздуха в Милан - “Сан Сиро”, “Миланело”, “Каса Милан”, феновете са навсякъде. Всичко ти казва, че Милан е голям клуб, един от малкото глобални с невероятна история и голямо бъдеще. Щастлив съм, че ще бъда част от това бъдеще, и ще дам всичко за този клуб. Феновете ме приветстваха толкова добре. В момента, заради пандемията от коронавирус, те ни липсват на “Сан Сиро” и всички във футбола знаят колко много означава страхотната домакинска агитка за играчите. Въпреки това, ние успяваме да постигаме чудесни резултати дори без тяхната подкрепа на стадиона. Ние все още играем за тях, дори и да ги няма там”, коментира Кяер пред Goal.com.

