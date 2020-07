Конте: Най-после започваме да виждаме признание за свършената работа

Наставникът на Интер Антонио Конте е доволен, че най-после неговият отбор получава признание за работата си по време на сезона. Той също така коментира проблемите с контузиите в лагера на “нерадзурите” през тази кампания.

“По отношение на позитивните неща, има ентусиазъм. Започваме да виждаме признание за работата, която свършихме досега, и момчетата най-после са ценени. Преди това, изненадващо, имаше твърде много критики към отбора. Алексис Санчес имаше сериозна контузия, като не разпологахме с него за пет месеца. Беше проблемна година заради постоянните травми на нашите хафове като Стефано Сенси, когото гледахме толкова малко. Също така ги имаше и травмиращите контузии на Роберто Галярдини, Николо Барела и Матиас Весино, който има проблем с коляното. Страдахме заради тези отсъствия, но в същото време виждаме чашата наполовина пълна, тъй като техните заместници реагираха по страхотен начин. Имам предвид хора като Марсело Брозович, Борха Валеро и Кристиан Ериксен, когото в момента интегрираме”, заяви Конте пред клубната телевизия.

