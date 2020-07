Ребич: Не съм фен на Игуаин, той лежи на терена по три минути, когато го докоснат

Rebi: "I don't like those who like him who are strong and big but stay on the ground for three minutes at every contact. Same goes for Bernardeschi. The same thing happened against SPAL. Ibra gets fouled too but he gets up straight away without a whimper. Others cry too much." pic.twitter.com/nFF9VOBpxK — Meytar Zeevi (@RossoneriBlog) July 18, 2020

Rebic: “I was telling Higuain something and Szczesny said “You are 2-0 down don’t act up.” I didn’t respond, normally I would have done because underestimating me is another I don’t like. I responded to Szczesny in another way [the 4-2 goal]. Who attacks me boosts me.” pic.twitter.com/IYCz7v5fmK — Milan Eye (@MilanEye) July 18, 2020

Rebic: “Ibra has brought a lot to everyone. But when he says something, many keep quiet. If I don't think like him, I tell him." — Milan Eye (@MilanEye) July 18, 2020

Голмайсторът на Милан Анте Ребич се изказа много остро срещу нападателя на Ювентус Гонсало Игуаин , намеквайки, че аржентинецът е симулант.“Има двама Ребич. Извън публичното внимание аз съм много тих и малко необщителен, защото не обичам хората да говорят за мен. На терена обаче излиза друг Анте, който тормози всички. В един момент при победата над Юве казах нещо на Игуаин. Не съм фен на играчи като него, които са големи и силни, но лежат на терена по три минути всеки път, щом ги докоснат. Същото важи и за Федерико Бернардески , като това се случи и в мача ни срещу СПАЛ 2013 Златан Ибрахимович също понася множество удари, но веднага става на крака, и то без да хленчи. Други плачат прекалено много.Казвам нещо на Игуаин, а Войчех Шчесни се намесва: “Падате с 0:2, не бъди наперен”. Не му отговорих. Обикновено бих му отвърнал, тъй като друго нещо, което не харесвам, е хората да ме подценяват. Този път обаче не си отворих устата. Отговорих на Шчесни по различен начин… (вкарвайки му гол - б.р.). Силен съм психически. Този, който ме атакува, ме мотивира”, заяви Ребич пред Sportweek.Той също така говори за миналото си с Ралф Рангник и даде мнението си за Ибрахимович. “Справих се добре на Световното първенство в Бразилия, така че Рангник, като шеф на футболния отдел на Ред Бул, се обади на агента ми и му каза, че ме иска. Дойде във Флоренция за мен и ми каза: “Добре дошъл в Ред Бул. За кои искаш да играеш - Залцбург или Лайпциг?” Избрах Лайпциг. Тогава бяха във втора дивизия, но проектът, който Рангник ми описа, беше важен, а фактите показаха, че той е бил прав.Златан? Нуждаем се от него, Ибра е лидер. Преди мача с Юве той ни каза: “Ще покажа на играчите на Ювентус как се играе футбол”. Това беше неговият начин да ни надъха, както и Асмир Бегович Симон Кяер . Те са опитни футболисти, които знаят как да те успокоят или мотивират”, допълни хърватският национал.