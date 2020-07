Баскетбол Бивш играч на Академик и шампион със Словения прекрати кариерата си 18 юли 2020 | 16:43 Прочетена 122 0



копирано





View this post on Instagram Basketball....THANK YOU!!! A post shared by Sasa Zagorac (@zagoracsasa17) on Jul 18, 2020 at 4:26am PDT Загорац взе участие в 24 срещи за "студентите", в които се отчиташе със средно по 9.3 точки и 3.9 борби, но бе освободен от тима в началото на януари 2017-а. 205-сантиметровият бивш словенски национал смени голям брой отбори с течение на кариерата си, а в последния си сезон се състезава в родината си с екипа на Цедевита Олимпия. Саша Загорац обяви, че прекратява активната си баскетболна кариера. 36-годишният словенец набра популярност в България с изявите си с екипа на Лукойл Академик през сезон 16/17, а също така бе част от шампионския тим на Словения от ЕвроБаскет 2017.Загорац взе участие в 24 срещи за "студентите", в които се отчиташе със средно по 9.3 точки и 3.9 борби, но бе освободен от тима в началото на януари 2017-а. 205-сантиметровият бивш словенски национал смени голям брой отбори с течение на кариерата си, а в последния си сезон се състезава в родината си с екипа на Цедевита Олимпия. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 122

1