Куартараро с пол позишън и нов рекорд на старта на сезона в MotoGP

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) спечели първата квалификация за сезона в клас MotoGP с нов рекорд на пистата „Херес“. Французинът подобри своето постижение от сутрешната трета свободна тренировка с една десета.

Зад Куартараро в утрешната Гран При на Испания ще потегли неговия бъдещ съотборник в Yamaha Маверик Винялез, а първата редица ще бъде допълнена от шесткратния световен шампион в кралския клас Марк Маркес (Repsol Honda).

На втора редица компания ще си правят двамата съотборници в Pramac Ducati. Франческо Баная и Джак Милър, който имаше тежък инцидент в края на сесията. Последен на втората редица ще се нареди британецът Кал Кръчлау (LCR Honda).

На трета редица трябва да се наредят двамата участници преминали през първата част на квалификация, Пол Еспаргаро (KTM) и Алекс Ринс (Suzuki), като между тях ще застане Андреа Довициозо (Ducati). Участието на Ринс в утрешното състезание обаче е под въпрос заради съмнения за контузия в рамото получена при падане в края на квалификацията. Последни във втората фаза на сесията за място останаха Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Валентино Роси (Yamaha) и Жоан Мир (Suzuki).

Пилотите, които не участваха в решителната фаза на квалификацията се наредиха в следния ред: Брад Биндър (KTM), Данило Петручи (Ducati), Такааки Накагами (LCR Honda), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Брадли Смит (Aprilia), Тито Рабат (Avintia Ducati), Йоан Зарко (Avintia Ducati), Алекс Маркес (Repsol Honda) и Икер Лекуона (Tech 3 KTM).

Утрешната надпревара за Гран При на Испания стартира в 15:00 часа българско време, а загряващата 20-минтна сесия ще е в 10:20 часа.