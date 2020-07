НБА Янис Адетокумбо: Искам да съм по-добър играч и човек 18 юли 2020 | 16:14 Прочетена 88 0



MVP на миналата година не се чувства никак комфортно в балона на "Дисни Уърлд" в Орландо. "Аз съм от онези хора, които страдат, когато не вършат рутинните си неща. А тук не мога да ги правя спокойно", признава Янис Адетокумбо по време на виртуалната пресконференция, която даде за пресата. По изисквания на НБА журналисти почти липсват на базата във Флорида заради пандемията от коронавирус. Янис: Борихме се цял сезон, но накрая всичко ни бе отнето А рутинните упражнения на Янис са много важни за Милуоки, предвид невероятния талант, с който разполага най-добрият играч в Лигата за миналия сезон. Гръцкият национал се е запътил към званието и тази кампания, предвид че до паузата имаше средно по 29.5 точки, 13.7 борби и 5.8 асистенции на мач. Неговият тим е лидер в първенството с 53 победи и само 12 поражения, но ето, че не може да използва домакинско предимство по пътя към мечтаната титла - първа за отбора от 1971 година, когато елените са водени от Карийм Абдул-Джабар и Оскар Робъртсън.



Янис, наистина ли не можеш още да свикнеш с балона?



- Да, защото рутинните ми упражнения ме карат да се чувствам уверен. Обичам да знам кога съм на тренировка и какво ще правя, когато не съм в залата. Когато това ми е неизвестно, се чувствам объркан. Но в крайна сметка - това са картите, които са ми раздадени и ще играя с тях. Все някак ще се нагодя към обстановката.



Как ти се струва ситуацията?



- Имам чувството, че съм на лагер с националния отбор, по подобие на първенствата на ФИБА - не знаеш какво точно да очакваш, може да тренираш само в едно конкретно време, по три часа на ден, но са разпределени по един сутрин, обед и вечер. И постоянно се сменят. А в хотелите се срещаш със съперниците си - онези, които са тук, за да те победят и да отнемат това, за което мечтаеш.



The only place success comes before work is in the dictionary. pic.twitter.com/6ast0nP2wQ — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 18, 2020 Не ти ли харесва?



- Като цяло не се чувствам много комфортно, когато има толкова играчи около мен. Но съм тук, за да играя и това е нещото, което искам да направя. Помня един съвет, който треньорът на националния ми отбор ми каза, когато бях на 17: бъди себе си, не е нужно да се социализираш с останалите, ако не се чувстваш комфортно около тях. Да, може да ги поздравяваш с кимане на глава, но най-важното е да правиш това, което считаш за рутинно.



Как разпределяш времето си?



- Няма много какво да се прави, когато не сме на тренировка. В първите два дни бяхме карантинирани в стаите си и като цяло стоим там след занимание. Успях само да видя братята си - Танасис, който е с отбора ни, и Костас, който играе за Лейкърс - за щастие е в нашия хотел, така че може да се виждаме. Има какво да правим заедно - ходим в басейна, играем на голф, ловим риба, тренираме във фитнеса. Разбира се, би ми било по-приятно да съм у дома, в Милуоки, да съм заедно с приятелката си, а синът ми да спи в съседната стая, но съм тук, за да си свърша работата по най-добрия възможен начин.



Каза, че апартаментът, в който си израснал в Гърция е бил по-малък, отколкото стаята ти в Дисни свят, така ли е?



- Да, но като цяло се шегувах. Не съм се оплаквал нито от начина, по който съм израснал, нито от условията, които са тук. Живея за момента, защото това е наистина историческо събитие. Става въпрос за последствие от пандемията, която никой не е искал, но ето, че сме тук. Щастлив съм, че мога отново да играя баскетбол.



"Everyone just so happy and so pleased…fortunate to be back on the court." pic.twitter.com/cci6fAXUqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 17, 2020 Каква е личната ти цел?



- Искам да съм по-добър играч и човек. Ще останем тук три месеца, ако успеем да стигнем до финала и искам да се възползвам от шанса, който ми се предоставя. Ще чета, ще се образовам и подобрявам играта си. Надявам се, че когато си тръгна от това място, ще съм по-добър човек, отколкото, когато дойдох.



Реши ли какво социално послание ще отправиш на екипа си?



- Да, ще изпиша Равенство. Някои от съотборниците ми избраха Животът на чернокожите има значение - не знам каква е мотивацията им, но аз реших да е този.



В понеделник стъпихте за пръв път в залата, как беше?



- Аз бях ужасен, ръждясал. Всички бяхме доволни, че отново сме в залата и бе хубаво да се съберем - баскетболът носи наслада на всички ни. Трябва да градим поетапно. Когато дойде време за официални мачове, ще съм готов.



В първия етап от сезона вие бяхте най-добрият тим. От тази точка ли ще подновите, или мина твърде много време?



- Бихме искали да градим оттам, но минаха няколко месеца. Знам, че аз и съотборниците ми сме готови, но очевидно сме ръждясали като отбор, защото не сме играли и не сме били заедно от известно време, но това важи и за останалите клубове. Трябва да подходим по същия начин, както го направихме в началото на сезона - да опитаме да спечелим всеки мач. Би било хубаво да стартираме точно оттам, откъдето прекъснахме, но мисля, че ще използваме първите си тренировки и откриващите 8 мача до края на редовния сезон, за да се напаснем един с друг и да влезем във форма за плейофите.



Go behind-the-scenes of today’s #ZoomFreak2 launch!! — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 17, 2020 Плаши ли те вирусът?



- Не. Ако тестът ми е позитивен... това е животът. Правя всичко, което е необходимо - мия ръцете си, нося маска. Мисля, че мястото, на което се намираме, е изключително безопасно.



Давиде Чинелато,

