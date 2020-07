Хардън за маската: Не беше политическо послание, просто изглежда готино

Джеймс Хардън даде обяснение за това защо е носил маска, характерна за полицейското движение "Сините животи имат значение", което е в пряка опозиция на "Черните животи имат значение". Гардът на Хюстън отнесе огромни критики от обществото, но причината той да носи подобна маска е проста - харесвала му е. Джеймс Хардън се завърна със скандал

"Честно казано, не се опитвах да отправя политическо послание. Носех я, защото покриваше както лицето ми, така и брадата. Помислих си, че изглежда готино. Това е", сподели Хардън.

James Harden born and raised in Compton. If you think he copped the mask in support of “Blue Lives Matter” you’re delusional