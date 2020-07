Баскетбол Зенит подсилва пейката с шампион от Евролигата 18 юли 2020 | 14:58 Прочетена 65 0



@VFridzon is a new Player of our Club. 1-year pic.twitter.com/yiIjlx7QTh — Basketball club Zenit (from ) (@zenitbasket) July 18, 2020 34-годишният гард за последно игра в Локомотив (Кубан), където записваше средно по 4.6 точки, 2.8 борби и 2.6 асистенции през миналия сезон. Зенит ще е петият руски клуб за 195-сантиметровият комбо гард, след като игра за Красние Криля, Химки, ЦСКА Москва и Локо. Шампион е от Евролигата с отбора на московските "армейци", а също така има 5 титли от ВТБ Лигата, като за една от тях е награден с MVP на Финалната четворка. С Химки пък вдига трофея от Юрокъп през 2012-а.



Зенит също не спира да търси начини да подобрява състава за следващата кампания. Руският клуб обяви трансфера на ветерана Виталий Фридзон, който ще бъде част от ротацията на Шави Паскуал през следващата една година.



