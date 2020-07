Тренировките с Кауай Ленърд променили живота на гард на Клипърс

Гардът на ЛА Клипърс Патрик Бевърли похвали съотборника си Кауай Ленърд за начина, по който се раздава в тренировъчния процес. 32-годишният дефанзивен специалист на отбора от Ел Ей дори заяви, че съвместните му тренировки с Ленърд са променили живота му, като определи двукратния шампион от НБА като "човек-машина"

"Мислех, че съм човек, който тренира усилено. Веднага щом приключих тренировката с Ленърд, разбрах, че за да работиш усилено се изисква съвсем различен начин на мислене спрямо това, което аз смятах. Тренировките с този човек промениха живота ми, промениха изцяло играта ми. Той е човек-машина", каза Бевърли в подкаста на Джей Джей Редик.

Patrick Beverley on training with Kawhi Leonard and Leonard's work ethic, and JJ Redick on the time he touched Kawhi's stomach and was flabbergasted. pic.twitter.com/uWmvOcFqUu