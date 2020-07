Римини си върна Борислав Младенов

View this post on Instagram

Altro innesto di spessore per Rinascita. Borislav Mladenov torna a calcare il parquet del Flaminio che lo ha visto esordire in prima squadra all'età di 16 anni grazie a coach Massimo Bernardi. Il classe 2000 dopo l'esperienza in patria col Levski Sofia torna a vestire biancorosso. Guardia che può giocare anche da play, Bobby è un giocatore veramente interessante per questo giudicato un altro grande colpo di RBR. Ambizioso e voglioso di vittorie si dichiara entusiasta di essere tornato nelle sua seconda casa. Leggi l'intervista su www.rinascitabasketrimini.it #playlikeahero #ilbasketèdellagente . . . . . . . . #rimini #basket #basketballislife #basketball #basketballplayer #rinascitabasketrimini

