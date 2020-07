Куартараро с нов рекорд на "Херес" в третата тренировка

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) записа нов рекорд на пистата „Херес“ по време на третата свободна тренировка преди Гран При на Испания в клас MotoGP. По този начин французинът си осигури топ позицията след трите 45-минутни сесии, с което и директно преминаване във втората решителна фаза на квалификацията по-късно днес. За Куартараро това бе голям напредък, след като той заемеше едва 15-то място след първите две тренировки през вчерашния ден.

Компания на новобранец на годината за 2019-та в решителната част на квалификацията със сигурност ще правят Джак Милър (Pramac Ducati), Жоан Мир (Suzuki), Марк Маркес (Repsol Honda), Маверик Винялез (Yamaha), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Валентино Роси (Yamaha), Франческо Баная (Pramac Ducati) и Андреа Довициозо (Ducati).

Най-големият губещ от фаворитите за пол позицията днес следобед бе вторият пилот на Suzuki, Алекс Ринс, който бе блокиран от Марк Маркес по време на своята най-бърза обиколка и по този начин остана на 12-та позиция, изоставайки на 122 хилядни от Довициозо.

Квалификацията за място преди откриващия кръг за сезона в MotoGP стартира в 15:10 часа българско време с първата фаза, която ще определи кои двама ще се присъединят към топ 10 в решителната сесия. Втората част на квалификацията стартира в 15:35 часа.