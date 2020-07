Моторни спортове Симон Пежно прекъсна победната серия на Chip Ganassi Racing в Индикар 18 юли 2020 | 09:31 Прочетена 120 0



Пилотът на Team Penske Симон Пежно прекъсна доминацията на Chip Ganassi Racing от началото на сезон в сериите Индикар. Французинът триумфира в първата надпревара на късия овал в Айова, след като потегли от последната позиция, но бе основния печеливш от жълт флаг в средата на надпреварата. Шампионът в Индикар за 2016 година остана на пистата по-дълго от своите конкуренти при вторите влизания в бокса, което се оказа и ключа към победата, след като жълтият флаг бе изкаран заради инцидент на неговия съотборник, Уил Пауър. Самият инцидент настъпи заради грешка на механиците на австралиеца, които не бяха затегнали достатъчно предна лява гума по време на неговия стоп и тя се откачи на излизане от последния завой. При последвалия период с жълт флаг Пежно спря за гуми и гориво и запази позиция в челото. .@12WillPower has been cleared after this incident.



"I can't thank @IndyCar enough for that Aeroscreen." #INDYCAR #IOWA250s pic.twitter.com/kSc4qnMh0z — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) July 18, 2020 При опита за рестарт за състезанието Колтън Хърта (Andretti Harding Steinbrenner Racing) и Риинус Вий Кей (Ed Carpenter Racing) се удариха, след като рестартът бе отменен от рейс директора и Хърта нямаше как да намали достатъчно бързо скоростта си. При инцидента въведеният за тази година стъклен щит пред пилота за първи път влезе в употреба, след като колата на Хърта излетя и неговото предно крило щеше да се удари директно в каската на нидерландския му съперник, но то бе отблъсната от щита. Both drivers cleared from the medical center after the @ColtonHerta @rinusveekay incident.#INDYCAR // #IOWA250S pic.twitter.com/ODiBbwY4xi — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 18, 2020 В самата надпревара Пежно, който бе на трета позиция зад двамата пилото на McLaren Пато О‘Лард и Оливър Аскю успя да си пробие път между двамата новобранци и поведе колоната. В последните турове той бе притеснен от победителя в първите три кръга за сезона, Скот Диксън (Chip Ganassi Racing), но показа шампионска защита и си гарантира своя първи триумф от Индианаполис 500 през миналата година. Втората надпревара в Айова, в която Пежно отново ще стартира последен, след като проблем в неговия автомобил не му позволи да участва в единствената квалификация, стартира тази вечер в 4:00 часа българско време.

