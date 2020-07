Стоичков: Стоилов е причината да не съм на "Армията", но времето му изтича

View this post on Instagram

Разбрах, че един човек говорил за мен. Изгоних същия индивид от съблекалнята на Литекс преди много години. С това затворих и вратата му към мен. Той е един пробит долар, погубил десетки кариери на футболисти и треньори. Но времето му изтича. Господарят му няма да го пази вечно. Заради него мнозина скачат на ЦСКА сега , но ще им кажа, че този пробит долар няма да донесе добро на ЦСКА . Той е причината ЦСКА да загуби финала и да не сме носители на купата, а аз да съм далеч от Армията.Аз не водя такиви футболисти на ЦСКА . Виждам в социалните мрежи колко много го “обичат” този индивид и дано по скоро бъде изритан от нашия дом. Извоювал съм си правото да казвам нещата честно и това което ми е на сърцето, а той е един анонимник с пост. ЦСКА и феновете ще го запомнят с това , че на всички стадиони искат да го бият и с това колко наши таланти погуби. А на бившият борец ще му кажа не се крий зад тях , ако имаш нещо да ми казваш телефона ми е отворен. Ще завърша с това , армейци винаги ще съм верен на ЦСКА

A post shared by HRISTO STOITCHKOV (@hristo8oficial) on Jul 17, 2020 at 10:56am PDT