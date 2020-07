Моуриньо: Манчестър Юнайтед имаха късмет през този сезон

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед и настоящ такъв на Тотнъм Жозе Моуриньо похвали “червените дяволи” за добрата им игра през втората част от кампанията, но в същото време подчерта, че те са имали известна доза късмет.

“Ако Юнайтед успеят да завършат в топ 4, ще са го постигнали с много добра игра през втората част от сезона. Когато играеш добре, ти го заслужаваш. Също така всеки знае, че те бяха малко късметлии повече от веднъж. Имаха късмет, който други нямаха, като нас например”, заяви Моуриньо на днешната си пресконференция.

