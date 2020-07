Италия Мертенс: Сари промени живота ми, Гатузо е перфектен за Наполи 17 юли 2020 | 20:41 - Обновена Прочетена 98 0



копирано





“Хората тук дишат футбол. Не става въпрос само за младите хора до 40-те години, но също и за бабите и малките деца. Това е лудост! Мисля, че това е нещо характерно за Италия - събуждате се, пиете си сутрешното кафе и обсъждате само футбол. Наричат ме Чиро, това е традиционно за Наполи име. Мисля, че го правят, защото започнах да живея като тях. Често ходя до града, обичам храната, морето и всички тукашни острови. Mertens: “In the first season with Sarri I only started six games, so I was always mad. One day he just put me as a striker and said 'I'm sure you’ll do it well’, it changed my life. It's incredible because I never came here to be the all-time top scorer of this club”. pic.twitter.com/aJ8zLyr8B1 — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) July 17, 2020 В първия сезон при Сари започнах само в шест мача като титуляр. Затова винаги бях бесен, а той ме уверяваше: “Ти си толкова важен за мен и тима. Спокойно, ще получиш своите шансове”. Веднъж той ме сложи на позицията на централния нападател и съм много щастлив, че го стори, защото това промени живота ми. Той просто ме постави там и ми каза: “Сигурен съм, че ще се справиш добре”. Невероятно е, защото не дойдох тук с намерението да бъда голмайстор номер 1 в клубната история. Mertens: “Gattuso is a really good coach. He's the perfect coach at this moment for Napoli because he's also giving opportunities to the young players, I think he could be a great coach for the future. He's won a lot of trophies as a player and he knows what it means to win”. pic.twitter.com/DxyVgBqh7A — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) July 17, 2020 Смятам, че Гатузо е перфектният треньор за Наполи в момента, защото дава много възможности на младите играчи, като мисля, че може да стане много добър наставник в бъдеще. Той е спечелил много трофеи като играч и знае какво означава да побеждаваш. Това е нещо, което липсваше на отбора. Същото се усещаше и при



Няма да ни бъде лесно срещу Нападателят на Наполи Дрис Мертенс говори за влиянието на бившия си наставник Маурицио Сари върху своята кариера, като даде и своето мнение за настоящия си треньор Дженаро Гатузо “Хората тук дишат футбол. Не става въпрос само за младите хора до 40-те години, но също и за бабите и малките деца. Това е лудост! Мисля, че това е нещо характерно за Италия - събуждате се, пиете си сутрешното кафе и обсъждате само футбол. Наричат ме Чиро, това е традиционно за Наполи име. Мисля, че го правят, защото започнах да живея като тях. Често ходя до града, обичам храната, морето и всички тукашни острови.В първия сезон при Сари започнах само в шест мача като титуляр. Затова винаги бях бесен, а той ме уверяваше: “Ти си толкова важен за мен и тима. Спокойно, ще получиш своите шансове”. Веднъж той ме сложи на позицията на централния нападател и съм много щастлив, че го стори, защото това промени живота ми. Той просто ме постави там и ми каза: “Сигурен съм, че ще се справиш добре”. Невероятно е, защото не дойдох тук с намерението да бъда голмайстор номер 1 в клубната история.Смятам, че Гатузо е перфектният треньор за Наполи в момента, защото дава много възможности на младите играчи, като мисля, че може да стане много добър наставник в бъдеще. Той е спечелил много трофеи като играч и знае какво означава да побеждаваш. Това е нещо, което липсваше на отбора. Същото се усещаше и при Карло Анчелоти , тъй като той е треньор, печелил много, и беше готов да вкара това в умовете на футболистите и да прамени техния манталитет.Няма да ни бъде лесно срещу Барселона в Шампионската лига, но се чувстваме уверени. Ще бъде ключово да вкараме, защото не го ли направим, ще сме вън от състезанието. Ако се подготвяш за това, може би никога не знаеш какво ще се случи”, заяви Мертенс пред сайта на УЕФА.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 98

1