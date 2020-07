Италия Пиоли: Трябва да трупаме още точки, защото не сме постигнали целта си 17 юли 2020 | 18:00 Прочетена 124 0



Наставникът на Милан Стефано Пиоли за пореден път похвали своите играчи, както и предстоящия противник Болоня. Той също така подчерта, че “росонерите” трябва да продължат да трупат точки, за да постигнат целта си, която е място в групите на Лига Европа.





“Играчите знаят къде сме в класирането и че се справяме добре, но трябва да продължим по този начин и да съберем възможно най-много точки, тъй като все още не сме постигнали целта си. Работата, която започнахме през октомври, не можеше да доведе до резултати веднага. Въведохме нови идеи и при всички случаи това щеше да отнеме време. Сега вече станахме отбор. Твърде много се говори за бъдещето, важно е да живеем в настоящето. Утре ще е трудно срещу Болоня, които се представиха много силно срещу Наполи. Намират се в добра форма, като трябва да дадем най-доброто от себе си, за да ги победим. Синиша Михайлович е направил шедьовър от този тим, тъй като те винаги искат да надиграят противника.

Pioli:"The work we did didn't give immediate results because it needed time. Butt now, we are a team. We are doing well but we must keep this form. We should live in the present and not think about the future. There is too much talk about it." pic.twitter.com/b9wJsH5bhL — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) July 17, 2020 Наслаждавам се на времето си в Милан и с този изключителен състав. Следващите няколко дни ще са много важни и няма време за губене в размисли за други неща. Искаме да спечелим възможно най-много точки и накрая ще видим къде се намираме. Би било важно да се класираме за групите на Лига Европа, но имаме да наваксваме. Рома са пред нас и трябва да продължим да ги притискаме, осъзнавайки нашите способности. Pioli:" In Milanello I feel fine. I have found extraordinary structure here and an exceptional group of players. There is no time to think about anything else but our matches, one match at a time." pic.twitter.com/nHgJQFpTn7 — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) July 17, 2020 Това е модерен футбол, като Франк Кесие и Хакан Чалханоглу имат характеристики и качества, които им позволяват както да атакуват, така и да отбраняват. Те са интелигентни играчи, които могат да се адаптират към всяка бързопроменяща се ситуация. Златан Ибрахимович? Днешните и утрешните тренировки ще са важни. Той се чувства добре. Ще реша дали ще е титуляр въз основа на стартовите ми 11 и нуждата от опции на пейката", заяви Пиоли на пресконференицята си преди утрешния мач.

