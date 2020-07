Англия Фърдинанд: Няма по-добър от Погба, Юнайтед трябва да го задържи 17 юли 2020 | 17:15 - Обновена Прочетена 261 0



Manchester United are unbeaten in 19 games, their best run since Sir Alex was in charge...



And @rioferdy5 is loving it pic.twitter.com/5iNolhoZco — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 16, 2020 Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд посъветва клуба да задържи една от звездите на тима Пол Погба , като изтъкна, че той е незаменяем. Бъдещето на френския полузащитник е постоянно под въпрос, особено след като самият играч призна преди началото на този сезон, че е отворен към други предизвикателства.Футболистът обаче успя да заформи силен тандем с новото попълнение Бруно Фернандеш и двамата имаха ключова роля в последните мачове на Юнайтед, като отборът е в поредица от 19 мача без загуба. Погба има договор с клуба до 2021-а с опция за автоматично удължаване с още един сезон, но в последно време се заговори, че французинът може да подпише нов петгодишен контракт, с което да остане на “ Олд Трафорд ”. Бившият футболист на “червените дяволи” Рио Фърдинанд смята, че клубът трябва да работи точно в тази посока. “Видях много хора, много фенове, много разбирачи, които казваха, че отборът трябва да се отърве от Погба, ако иска да се развива - заяви англичанинът пред BT Sport - Това, което искам да кажа е, че сега започва да се вижда какво може той и какво можеше да е той, когато подписа. Защо да се продава? Ако искаш да го замениш, с кого? Кой е по-добър от него сега на света? Невъзможно е. Задръжте го. Той се намира в добра форма, въпреки че са минали само няколко мача”.

Юнайтед успя да се наложи с 2:0 над Кристъл Палас , с което запази интригата в борбата за топ 4 във Висшата лига. Погба започна от първата минута на двубоя, като през този сезон той има участие в още 15 мача във всички турнири, в които е отбелязал 1 гол и има още 4 асистенции. ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

