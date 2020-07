НБА Джеймс Хардън се завърна със скандал 17 юли 2020 | 16:37 Прочетена 222 0



NBA Twitter is going crazy after James Harden was spotted wearing a Thin Blue Line Mask pic.twitter.com/2h1aCCBK4c — NBA Central (@TheNBACentral) July 17, 2020 This certified clown shit. I’ll say it for everybody who scared to. FOH https://t.co/pVRMaL9dPG — Trey Songz (@TreySongz) July 17, 2020 Маската е част от движението "Сините животи имат значение", което се застъпва за служителите на реда и контрира действията на по-известното такова "Черните животи имат значение". Подобен ход от страна на Хардън в момента няма как да се хареса на феновете на баскетбола зад океана заради напрегнатата ситуация в страната, свързана с неспиращите протести след смъртта на Джордж Флойд. Harden supports the police? I mean they both do like shooting on people when their hands are up — Dr. Guru (@DrGuru23) July 17, 2020 НБА по всякакъв начин се опитва да вземе страната на чернокожите, като дори даде възможност на играчите на заместят имената на гърба на потниците си със социални слогани. Подобна проява от страна на Хардън не идва в никак подходящ момент за целите на Лигата. Звездата на Хюстън Рокетс Джеймс Хардън получи сериозен брой критики заради носенето на подозрителна маска в кампуса в Орландо. Тя изобразява символ на череп, поставен върху черно-бял модел на американското знаме, през което е прекарано синя ивица.Маската е част от движението "Сините животи имат значение", което се застъпва за служителите на реда и контрира действията на по-известното такова "Черните животи имат значение". Подобен ход от страна на Хардън в момента няма как да се хареса на феновете на баскетбола зад океана заради напрегнатата ситуация в страната, свързана с неспиращите протести след смъртта на Джордж Флойд.НБА по всякакъв начин се опитва да вземе страната на чернокожите, като дори даде възможност на играчите на заместят имената на гърба на потниците си със социални слогани. Подобна проява от страна на Хардън не идва в никак подходящ момент за целите на Лигата. 0



