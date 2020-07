Почина Алекс Доусън, още едно от "бебета на Мат Бъзби"

Бившият шотландски нападател Алекс Доусън е починал на 80-годишна възраст, съобщиха от Манчестър Юнайтед.

Роденият в Абърдийн гомайстор е едно от "бебета на Мат Бъзби". Той дебютира за Манчестър Юнайтед през 1957 година, когато е едва 17-годишен. През следващия сезон той получава сравнително малко шансове за изява и не е с отбора, когато се случва самолетната катастрофа в Мюнхен. Доусън остава в клуба, чийто юноша е, до 1961 година, като за този период записва 80 мача и 45 гола.

Our deepest sympathies are with the loved ones of former United forward and Busby Babe, Alex Dawson, who has sadly passed away at the age of 80.



He will be fondly remembered by all of us at the club. May he rest in peace. pic.twitter.com/dLzYN9H3wH