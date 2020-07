Франко Морбидели поведе във втората тренировка преди Гран При на Испания

Пилотът на Petronas Yamaha SRT Франко Морбидели спечели втората свободна тренировка преди Гран При на Испания, откриващ кръг за 2020 година в клас за MotoGP.

Италианецът завърши пред своя съотборник Фабио Куартараро, но даде време с близо осем десети по-бавно от топ постижението на Марк Маркес (Repsol Honda) в сутрешната сесия. Причина за това бе изключително високата температура на асфалта на пистата „Херес“, която в началото на сесията бе цели 54 градуса. Заради тези температури единствено Куартараро бе способен да подобри своето време от сутринта.

With this morning's session proving faster, @marcmarquez93 tops the opening day of 2020!



The world champion is fastest overall with tomorrow's FP3 set to produce a mad scramble for the top 10! @redbullmotors | #SpanishGP pic.twitter.com/DCQLqcaGMc