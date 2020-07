Тенис Синът на Бьорн Борг вече тренира в академията на Надал 17 юли 2020 | 15:30 - Обновена Прочетена 181 0



Синът на една от най-големите тенис легенди Бьорн Борг - Лео, поднови тренировки в академията на носителя на 19 титли от "Големия шлем" Рафаел Надал в Манакор. За подготовката на 17-годишния Лео Борг се грижи треньорски щаб, воден от чичото и ментор на Рафа - Тони Надал. Welcome back to the #RafaNadalAcademy Leo Borg VAMOS ! #RNAPlayer pic.twitter.com/sd8u6KpzOh — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) July 17, 2020 Тийнейджърът трябваше да пристигне в академията преди няколко месеца, но пандемията от коронавирус промени плановете му. Миналата година Лео Борг вече изкара няколко седмици в школата на Краля на клея.



