НБА Крис Бош с жестока атака по феновете на Индиана, обвини ги в расизъм 17 юли 2020 | 14:21 - Обновена Прочетена 218 0



копирано



Двукратният шампион с Маями Хийт от началото на миналото десетилетие Крис Бош се е заел с публикуването на интересни материали, свързани с похода на "горещите" към титлата през 2013-а. 36-годишният бивш играч, който се отказа от баскетбола принудително заради здравословни проблеми, описа по доста противоречив начин дуела на Хийт с Индиана Пейсърс във финалите на Източната конференция. "Всеки път, когато пътувате до Индиана за мач от НБА, вие се сблъсквате с едно и също. Това е баскетболна страна. Разбира се, много от играчите на Пейсърс бяха чернокожи, но виждали ли сте някога тълпата в "Бенкърс Лайф Фийлдхаус"? Ш*баната зала е бяла като митинг на Тръмп", пише Бош.

And any time you travel to Indiana for an NBA game, you’re faced with the same narrative: This is basketball country. Sure, many of the players on the Pacers were Black, but have you ever seen the crowd in Bankers Life Fieldhouse? Shit’s as white as a Trump Rally. pic.twitter.com/UKDOVgEgPP — Chris Bosh (@chrisbosh) July 15, 2020 11-кратният участник в "Мача на звездите" веднага бе критикуван от феновете заради опита си да изкара привържениците на Индиана расисти, а също така бе попитан защо замесва расата в баскетбола. Целият материал, който цели да разкаже за трудностите на ЛеБрон, Уейд, Бош и компания в битката с "пешеходците", може да прочетете Right man. This shit is so hypocritical nowadays. I’m white, live in Indiana and voted for trump (after I voted for Obama) so I must be a racist. Gtfoh — Eric Mathias (@Eric_W_Mathias) July 16, 2020 As a born and bred Hoosier I can accept our states dark history of racism, but what I can’t accept is you painting all of us as racists just because we are white. I am one of many many many Hoosiers that is not racist and looks at people for who they are rather than what — Alex Armbruster (@aarmruster) July 16, 2020 Wait...he didnt once mention the fans calling him names or anything....hes saying its racist because most of the fans in Indiana were white? And then he mentions Hansbrough playing tough and physical but doesnt mention when Wade tackled Darren Collison like an NFL safety? Lol. — Luke Sebastian (@sebastianL20) July 15, 2020 11-кратният участник в "Мача на звездите" веднага бе критикуван от феновете заради опита си да изкара привържениците на Индиана расисти, а също така бе попитан защо замесва расата в баскетбола. Целият материал, който цели да разкаже за трудностите на ЛеБрон, Уейд, Бош и компания в битката с "пешеходците", може да прочетете ТУК 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 218

1