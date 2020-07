Марк Маркес спечели първата тренировка преди Гран При на Испания в MotoGP

Световният шампион в клас MotoGP Марк Маркес (Repsol Honda) започна сезона по шампионски, след като записа най-доброто време в първата свободна тренировка преди Гран При на Испания на пистата „Херес“.

Испанецът остана на само 24 хилядни пред своя сънародник Маверик Винялез (Yamaha), а тройката се допълни от Кал Кръчлоу (LCR Honda), който остана на 88 хилядни зад лидера. В първата тренировка цели 19 състезателя се събраха в рамките на една секунда, като последен от тях бе Тито Рабат (Avintia Ducati).

19 riders covered by a single second!!! @marcmarquez93 sets the pace in FP1 with @mvkoficial12 and @calcrutchlow hot on his heels! #SpanishGP pic.twitter.com/EzJjDbltky