Джини Бушар в ролята на момиче, подаващо топките

Бившата финалистка на “Уимбълдън” Южени Бушар (Канада) влезе в ролята на момиче, подаващо топката. Това се случи по време на мача между американката Слоун Стивънс и пуерториканката Моника Пуиг на демонстративната надпревара World Team Tennis. Стивънс спечели с 5:1.

for safety, the teammates are ballboys and i love it! we should do this every year @WorldTeamTennis! ps @SloaneStephens how did i do pic.twitter.com/CpRsY8HVhJ