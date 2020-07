НБА Център на Лейкърс: Защо да нося маска, като няма хора около мен? 16 юли 2020 | 16:24 - Обновена Прочетена 354 0



Dwight Howard said he was reported on the snitch hotline because he didn't have his mask on. https://t.co/pPSfb5RXku — Brandon ‘Scoop B’ Robinson, M.A. (@ScoopB) July 16, 2020 Дуайт Хауърд си създаде ненужни проблеми по време на престоя си в кампуса в "Дисни Уърлд". Получено е оплакване от центъра на ЛА Лейкърс заради това, че е нарушил правилото за задължителеното носене на маска на територията на комплекса. 211-сантиметровият гигант обаче не хареса предупреждението от охраната и заяви, че няма никакъв смисъл да носи маска, щом няма нито един човек около него. "Някой ме е издал. Няма нито един човек около мен. Трябва ли да нося маска?", запита Хауърд във видео на живо в социалната мрежа "Инстаграм".

being back in orlando has dwight feeling nostalgic pic.twitter.com/eZ2U7Ksczx — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 14, 2020 Има вероятност осемкратният участник в "Мача на звездите" да се е издал сам, като това да се е случило чрез въпросните видеоклипове на живо, които той често заснема в профила си. В тях се вижда, че Хауърд нито веднъж не е използвал маска на лицето си. Именно заради подобни клипове НБА направи забележка на съотборника му Джей Ар Смит, който прекрачи границите с постоянните си оплаквания след пристигането си в хотела.

