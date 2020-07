НБА Док Ривърс се пошегува с ЛеБрон Джеймс и Грег Попович 16 юли 2020 | 15:49 Прочетена 57 0



.@DocRivers really got jokes pic.twitter.com/pwf680jmIG — NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 16, 2020 Старши треньорът на Лос Анджелис Клипърс Док Ривърс сподели, че е голям фен на новата анонимна гореща линия, която позволява на играчи и треньорски щаб да сигнализират за неспазване на мерките в кампуса в Орландо. Както стана ясно, няколко оплаквания вече бяха подадени в последните дни, най-вече за неспазване на социална дистанция и липса на маски.Ривърс се измайтапи, че вече е натопил лидера на големия враг ЛА Лейкърс - ЛеБрон Джеймс, като следващата му цел е наставника на Сан Антонио Грег Попович. "Вчера издадох ЛеБрон, днес ще издам Поп. Ще натопя всички тези момчета. Феноменално е. Ние ще сме единственият останал отбор, след като приключа с тази гореща линия", пошегува се 58-годишният специалист. 0



