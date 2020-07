Англия и Уелс обявиха контрола помежду си през октомври

Отборите ще проведат общо две контроли, които са насрочени за периода октомври-ноември, като отделно Уелс и Англия ще трябва да се състезават и в международния турнир, където ще изиграят по още 3 мача. Както е известно, там "драконите" са в една група с България. За да се спазват мерките за сигурност срещу разпространението на коронавируса, срещата е определена да се играе при закрити врати и отново няма да има публика на стадиона. За последно двата тима се срещнаха през 2016-а, когато “трите лъва” се наложиха с 2:1. В цялата история между двата тима, Англия е спечелила 67 пъти и е допуснала поражение само 14 пъти.

All set for a busy October at @wembleystadium.



The #ThreeLions will take on Wales before #NationsLeague games against Belgium and Denmark. pic.twitter.com/Jw7NMKJud9