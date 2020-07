Тенис Във Вашингтон още се опасяват от отменяне на АТР турнира 16 юли 2020 | 14:31 Прочетена 185 0



След близо петмесечна пауза заради пандемията на новия коронавирус АТР подновява сезона на 14 август с турнира от сериите АТР 500 във Вашингтон. Какви са проблемите и какви са надеждите на организаторите в столицата на САЩ? Говори турнирният директор Марк Айн: "The only thing that (might stop it) is the travel issues; can people get in and out of the country?" Interview with the @CitiOpen's @Markein about preparations, protocols, responsibility and Covid-19 fears as the @atptour prepares to resume in Washington https://t.co/CupLni7mlg — Simon Cambers (@scambers73) July 15, 2020 “За нас е чест, че ще рестартираме сезона, но отговорността е огромна. Много сме внимателни и дисциплинирани, защото знаем, че ако се създаде някакъв проблем с коронавируса, то може да провали не само нашия турнир, но и оставащите събития на американска територия. Ще направим всичко по силите си да не се зарази никой, или поне да не се стига до масово разпространение. Тревожа се, че все пак турнирът във Вашингтон може да бъде отменен. Похарчихме един куп пари и най-лошият случай ще бъде, ако нещо стане в седмицата преди началото. Защото тогава всички замесени ще са вече на място, ще са си направили плановете… Единственият плюс в ситуацията с Франсис Тиафо беше, че не се стигна до голямо разпространение сред играчите, за разлика от “Адриа Тур”, където всички се заразиха. Ние нямаме ресурсите на US Open, но сме си изготвили план за действие, който е дълъг 38 страници и покрива най-малкия детайл. Всеки играч ще бъде тестван, когато пристигне в града, като ще остане първия ден изолиран в хотела си, докато излязат резултатите на тестовете. Всички замесени в турнира ще бъдат тествани - съдии, подавачите на топките… Но и те ще са над 21-годишна възраст, за да могат да са изолирани в хотелите. Осигурили сме цял хотел за нас и там ще се правят тестовете, което е доста удобно. От една страна обнадеждаващото е, че район DC е с най-ниски показатели на заразоносители и това е така почти от самото начало на пандемията. Радвам се, че много добри играчи вече са се записали за участие в турнира”, коментира Айн.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

