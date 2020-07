НБА Шакийл О'Нийл със смела прогноза за Бруклин Нетс 16 юли 2020 | 09:28 - Обновена Прочетена 162 0



Легендарният доминатор в подкошието Шакийл О'Нийл смята, че осакатеният отбор на Бруклин Нетс ще премине първия кръг на плейофите. Както е известно, "мрежите" ще трябва да се справят без Кевин Дюрант, Кайри Ървинг, ДиАндре Джордан, Спенсър Динуиди и Уилсън Чандлър, но според Шак липсата на толкова играчи ги прави "най-тежкия опонент". Той подчерта и липсата на домакинско предимство в кампуса. "Тъй като няма домакинско предимство, Бруклин ще успее да премине във втори кръг", каза Шак и добави. "Без явно домакинско предимство, емоциите на паркета няма да са толкова високи. Всички знаят, че им липсват играчи, което ги прави най-тежкия опонент"

“You heard it here first… Brooklyn will advance to the second round.” @SHAQ thinks the Nets can surprise people in Orlando. pic.twitter.com/ONjRvYxKtb — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 15, 2020 Изказването на четирикратния шампион от НБА означава, че Нетс имат сили да елиминират някой измежду фаворитите Милуоки Бъкс, Торонто Раптърс и Бостън Селтикс. Бруклин е на седма позиция в класирането в Източната конференция, като тепърва трябва да си подсигури участието в плейофната фаза. Изказването на четирикратния шампион от НБА означава, че Нетс имат сили да елиминират някой измежду фаворитите Милуоки Бъкс, Торонто Раптърс и Бостън Селтикс. Бруклин е на седма позиция в класирането в Източната конференция, като тепърва трябва да си подсигури участието в плейофната фаза.

