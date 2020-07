Конте: Отношението ни ще е от голямо значение в мача срещу СПАЛ

“Трябва да пристигнем със същите ентусиазъм и желание, които показваме, като дадем най-доброто от себе си и се опитаме да вземем трите точки, които ще са много важни. Опасностите са да не подходим с подходящите решимост и фокус с началото на мача. Изправяме се срещу отбор със слаба позиция в класирането, но нека не забравяме, че ще имат голяма мотивация, защото ще играят срещу Интер. Трябва да внимаваме много, като отношението ни ще има голямо значение.

| INTERVIEW



The approach for #SPALInter, updates on Moses, Barella, Sensi, Lukaku and Vecino. Coach Conte's press conference pic.twitter.com/tb8cKyAPzy