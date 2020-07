НБА Ново признание за словенското дете чудо 15 юли 2020 | 18:17 - Обновена Прочетена 150 0



Легендата на Бостън Селтикс Пол Пиърс очаква нещо огромно от словенския феномен Лука Дончич в плейофите. Шампионът с "келтите" попада сред феновете 21-годишния плеймейкър, който в едва втората си година в Лигата вече е водещото лице на Далас Маверикс. Меджик Дончич (видео) "Очаквам специални неща от него. Говорим за хлапе, което направи един от най-сериозните скокове в последно време - от "Новобранец на годината" до кандидат за MVP. Той е спечелил всяко европейско отличие, което може да си представите, всяко MVP в Европа. Затова очаквам специални неща от това дете. Ясно е, че е специален талант, като според мен е най-талантливият играч в НБА днес. И светлините никога не сияят твърде много за него, затова очаквам огромни неща в плейофите", заяви Пиърс в ефира на The Jump.

High praise for Luka from The Truth @paulpierce34 pic.twitter.com/4R9Pxqhofn — ESPN (@espn) July 14, 2020 Лука записа средно по 28.7 точки, 9.3 борби и 8.7 асистенции средно в 54 двубоя с екипа на Мавс до спирането на сезона и е с основна заслуга за успехите на тексаския тим през настоящата кампания. Маверикс са седми в класирането на Запад с баланс 40-27, но ще имат шанс да се изкачат още в оставащите осем мача в "Дисни Уърлд", тъй като разликата им с Хюстън, Оклахома и Юта не е фрапираща.



