Жена пилот се контузи при катастрофа на "Пол Рикар"

Британската ветеранка Катрин Лег е претърпя фрактура на левия крак и дясната китка, след инцидент по време на предсезонния тест от Европейските Льо Ман Серии (ELMS) на френската писта „Пол Рикар“.

Лег е изгубила контрол над своя автомобил на бързия десен завой „Син“ в края на правата „Мистрал“ и се е забила в предпазните ограждения на пистата с висока скорост. Сесията веднага е била прекратена, за да се позволи на спасителните екипи да помогнат на 40-годишната британка. След изваждането на Лег от колата тя е била откарана до медицинския център на трасето, където е получила и своята диагноза, след което е била транспортирана с хеликоптер до болница в Тулон. Организаторите на шампионата заявиха, че британката нито за миг не е губила съзнание.

My thoughts are with my team mate and team leader @katherinelegge . Wish you all the best, especially a full and speedy recovery. We need you on the track asap! we are countin on you pic.twitter.com/tow1egtEH4