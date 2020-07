НБА Направиха забележка на Джими Бътлър, причината е комична 15 юли 2020 | 16:04 - Обновена Прочетена 313 0



During the quarantine period in Orlando last week, Jimmy Butler got reported for a disturbance complaint after dribbling in his hotel room



(via @ChrisBHaynes | @NBAonTNT) pic.twitter.com/Z3ch9wUYiv — Bleacher Report (@BleacherReport) July 15, 2020 Получени са оплаквания от действията на Бътлър, тъй като крилото на "горещите" е дриблирало с топка в хотелската си стая, съобщава Крис Хейнс от Yahoo Sports. Охраната веднага е поискала обяснение от Бътлър, който е споделил, че просто тренира дрибъла си.



Some players have received warnings from violations, sources said, as league ensures social distancing and mask protocols on campus. https://t.co/LSRX6cXWfP — Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2020 Отделно от това, вече са подадени няколко анонимни сигнали чрез новата гореща линия в кампуса. Чрез нея играчите могат да сигнализират за непозволени действия от страна на колегите им, като например неизползване на маски и неспазване на социална дистанция.



