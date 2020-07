ММА Алистар Овърийм срещу Аугусто Сакaй през септември 15 юли 2020 | 15:52 Прочетена 138 0



Все още не е ясно къде точно ще бъде тя, но най-вероятно ще е или в Лас Вегас, или в Абу Даби.



Овърийм идва от победа с нокаут във втория рунд срещу Уолт Харис в UFC on ESPN 8 през май. Ако не беше загубил предходната си битка, "The Reem" щеше да бъде в серия от 4 поредни победи и да чука на вратата за следващ шампионски двубой. Именно на това се надява холандецът при победа над Сакай.



Аугусто междувременно е с голяма засилка откакто влезе в UFC през септември, печелейки 4 поредни битки, като общата му статистика е 15-1-1. Победа над "The Reem" би била голямо постижение в кариерата на бразилеца, който започна кариерата си в Bellator MMA.



