НБА Бен Симънс вече е тежко крило, Брет Браун: Няма по-бърз играч от него 15 юли 2020 | 15:21



Looks like Ben Simmons expanded his range during the time off pic.twitter.com/wzD1biYTo5 — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) July 7, 2020 Старши треньорът на Филаделфия Брет Браун разкри, че е използвал плеймейкъра Бен Симънс на позицията тежко крило в тренировките на отбора в кампуса в Орландо. 59-годишният специалист похвали играта на 208-сантиметровия австралиец, който има опит известен опит на позицията, въпреки че свикна с ролята си на основен пойнт гард. "Той е толкова динамичен. Ако става въпрос за тичането, то няма по-бърз играч в НБА от него... Летенето му по паркета и химията му с Джоел Ембийд бе наистина хубава гледка. Мисля, че се справят фантастично заедно", каза Браун пред репортери.

Shake Milton has reportedly taken over the point guard duties for the Sixers, while Ben Simmons has moved to the 4.



Shake Milton has reportedly taken over the point guard duties for the Sixers, while Ben Simmons has moved to the 4.

Here's a reminder of what Shake brings to the table:pic.twitter.com/VZfz66qdB9 — Sixers Nation (@PHLSixersNation) July 13, 2020 Сиксърс определено имат нужда от някаква промяна, тъй като не се справяха по очаквания начин преди принудителната пауза. Отборът се намира на шесто място в Източната конференция с 39 победи и 26 загуби, като със сигурност ще участва в плейофите. Симънс оставяше на сметката си по 16.7 точки, 7.8 борби и 8.2 асистенции средно на двубой. При евентуална промяна мястото му на плеймейкърската позиция вероятно ще бъде заето от гарда Шейк Милтън, който наниза 39 точки на ЛА Клипърс преди паузата.



