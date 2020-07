Баскетбол Зенит тихомълком сглоби селекция за милиони 15 юли 2020 | 14:27 Прочетена 310 0



@Billy_Baron 2-year agreement with Our Club. pic.twitter.com/gFat1vDkmX — Basketball club Zenit (from ) (@zenitbasket) July 15, 2020 Участникът в Евролигата обяви привличанията на Кевин Пангос от Барселона, Кей Си Ривърс от Жалгирис, Артурас Гудайтис от Олимпия, Алекс Пойтрес от Галатасарай и Били Бейрън от Цървена звезда, а също така цели да прибави към редиците си и бившия играч от НБА Грег Монро.



Isn't boring without news? #BREAKING pic.twitter.com/UxEiugSQ1U — Basketball club Zenit (from ) (@zenitbasket) July 14, 2020 Това значи, че Зенит ще има изцяло нова стартова петица за следващия сезон, с изключение на позицията леко крило, където Матеуш Понитка вероятно ще остане титуляр, а първи избор от пейката ще е Ривърс. Пангос ще играе плеймейкър, Бейрън ще е на позиция 2, а Пойтрес и Гудайтис вероятно ще стартират на високите позиции. Ако и Грег Монро бъде привлечен, то може да има размествания там.



През изминалата кампания Зенит бе един от най-слабите отбори в Евролигата, заемайки последната позиция в класирането на турнира на богатите с 8 успеха и 20 загуби преди спирането на сезона. Очертава се интересна следваща кампания за старши треньора Шави Паскуал, който единствено може да надгражда с настоящия си тим.



