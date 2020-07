Основен играч напусна Левски Лукойл

View this post on Instagram

Добраніч, Друзі! ‍ Брендон Янг став черговим новачком «Київ-Баскета» Столичний клуб узгодив умови контракту із досвідченим американським захисником, який минулого сезону тріумфував в чемпіонаті Болгарії в складі «Левські» Минулого сезону Янг провів 30 поєдинків в складі чемпіона Болгарії, набираючи в середньому 13 очок та роблячи 3.1 підбирань та 5.6 передач за гру Українським вболівальникам Брендон знайомий завдяки виступам за «Черкаські Мавпи» в сезоні 2018/19, а також завдяки протистоянням з «Київ-Баскетом» та «Дніпром» в останньому розіграші Кубку Европи ФІБА Вітаємо Брендона з поверненням в Україну та чекаємо потужної гри під керівництвом Айнарса Багатскіса!‍#wearekyivbasket #kyivbasket

