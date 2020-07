Марк Маркес най-бърз преди обяд на "Херес"

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес (Repsol Honda) бе най-бърз в днешната сутрешна тестова сесия на испанската писта „Херес“. Тестът бе организиран за да се даде шанс на пилотите да изпробват своите машини преди старта на сезона този уикенд, както и на отборите да свикнат с новите анти-COVID-19 мерки.

Маркес бе единственият пилот, който успя да слезе под 1:38 за обиколка, като по този начин остана на повече от две десети пред Алекс Ринс (Suzuki). Тройката бе завършена от легендата на спорта, Валентино Роси (Yamaha). Алейш Еспрагаро (Aprilia) остана на изненадваща четвърта позиция, а зад него се нареди и новобранец на годината за 2019-та, Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT).

