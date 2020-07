Англия Голямо признание за Рашфорд 15 юли 2020 | 12:28 - Обновена Прочетена 185 0



Marcus Rashford's amazing charity work to be recognised with honorary degree from Manchester University https://t.co/1ynouofBfZ — The Sun Football (@TheSunFootball) July 15, 2020

"Това е повод за гордост за мен и семейството ми. Когато гледам големите имена, които са получи това призвание в миналото, изпитвам огромно уважение", сподели Рашфорд. - Все още ни чака дълъг път в борбата срещу бедността сред децата в тази страна, то да получиш признание от своя град, означава, че вървим в правилната посока." Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд ще стане най-младият почетен доктор на Университета на Манчестър. Званието ще му бъде връчено за кампанията му в помощ на деца в нужда.22-годишният футболистът успешно се пребори за ваучери за близо 1,3 ученици, които ще получат безплатна храна през лятната ваканция. Той ще се присъедини към легендите на "червените дяволи" Алекс Фъргюсън и Боби Чарлтън, получавайки най-голямото призвание, което "Дъ Юнивърсити ъф Манчестър" дава за заслуги."Това е повод за гордост за мен и семейството ми. Когато гледам големите имена, които са получи това призвание в миналото, изпитвам огромно уважение", сподели Рашфорд. - Все още ни чака дълъг път в борбата срещу бедността сред децата в тази страна, то да получиш признание от своя град, означава, че вървим в правилната посока."

