40 000 бонус за максимум в "Крусибъл"

Добра новина за играчите обявиха от World Snooker в условията на пандемията на новия коронавирус. 40 хиляди паунда ще бъдат отредени като бонус за реализирането на максимален брейк по време на финалите на Световното първенство по снукър.



За последно максимум в “Крусибъл” бе направен от Стивън Хендри през 2012 година. Бонусът за 147 в квалификациите пък ще бъде 10 000 паунда.

