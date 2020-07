Италия Годин вярва, че Интер може да настигне Ювентус 14 юли 2020 | 14:37 - Обновена Прочетена 171 0



"Важно е да печелим, независимо по какъв начин. Няма да гледаме назад със съжаление, а ще се поучим от този мач", заяви Годин след вчерашния двубой с



"Имаме възможност да останем втори и ще пазим тази позиция. Трябва да мислим за спечелването на всеки мач, за да се доближим до Ювентус", допълни той.



Бившият бранител на

Защитникът на Интер Диего Годин вярва, че тимът може да настигне лидера Ювентус . "Нерадзурите" са на второ място в Серия А, като изостават от шампиона на Италия на осем точки шест кръга преди края."Важно е да печелим, независимо по какъв начин. Няма да гледаме назад със съжаление, а ще се поучим от този мач", заяви Годин след вчерашния двубой с Торино . Интер спечели с 3:1, след като обърна мача през второто полувреме. Уругваецът се разписа за 2:1, а това бе първият му гол за клуба."Имаме възможност да останем втори и ще пазим тази позиция. Трябва да мислим за спечелването на всеки мач, за да се доближим до Ювентус", допълни той.Бившият бранител на Атлетико Мадрид за поредин път отхвърли възможността да напусне в края на сезона: "Чувствам се добре. Опитвам се да помагам на отбора и да правя това, което треньорът иска от мен. Имам тригодишен договор. Искам да остана тук и да постигна големи неща с Интер".

