Усман срещу Масвидал е най-гледаният UFC сблъсък от около 2 години

Битката за шампионския пояс в полусредна категория на UFC 251 между Камару Усман и Хорхе Масвидал е най-продаваният сблъсък по системата pay-per-view от октомври 2018 година насам. Breaking: UFC 251, headlined by Kamaru Usman-Jorge Masvidal, generated approximately 1.3 million pay-per-view buys on ESPN+, multiple sources tell The Athletic. The debut of Fight Island in Abu Dhabi produced the most UFC PPVs since Khabib-Conor in 2018https://t.co/VsiYpzK9T6 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 13, 2020 Според авторитетното издание The Athletic 1.3 милиона зрители за закупили тв излъчването на галавечерта на прословутия боен остров в Абу Даби. За пети път в историята си UFC преминава границата от 1.3 милиона продажби по системата pay-per-view, а рекордът е 2.4 милиона заявки за Конър Макгрегър - Хабиб Нурмагомедов на 7 октомври 2018-а. Ако изключим рекордното UFC 229, последната галавечер с 1.3 милиона продажби по PPV е отново с участието на Конър Макгрегър - реваншът му с Нейт Диас през август 2016 година.

