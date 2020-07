Акинфенва поиска да празнува с Клоп и го получи

Преди четири години Акинфенва помогна и на Уимбълдън да прескочи четвърта дивизия. Тогава обаче той остана без договор след края на сезона и призова който и да е мениджър да го потърси на WhatsApp, но повечето футболни анализатори смятаха, че кариерата му е приключила. Уикъмб все пак предложи договор на 185-сантиметровия и 102-килограмов гигант, а неговите голмайсторски умения изкачиха Уондърърс до Чемпиъншип за първи път в 133-годишната им история. Договорът на Акинфенва отново изтича това лято, но този път неговите цели са много по-ясни и много по-високи. Акинфенва, който е фен на Ливърпул, заяви в интервю след мача, че ще говори само с шампионите от Висшата лига.



"Единственият човек, на който му е разрешено да ме търси тази вечер по WhatsApp, е Юрген Клоп. Ще празнувам само с него", заяви масивният нападател в интервю за "Скай Спортс" след мача. "Преди четири години бях застанал отново пред вас и отново бях на практика безработен. За мен обаче животът и футболът са пълни с нови възможности. Преди четири години някои хора изказваха крайни мнения за мен, но това си бяха само техни мнения. Надявам се моята история да ви е доказала, че единственото важно мнение е вашето си мнение. "Бях благословен, че намерих мениджър и съотборници, които вярват в мен. Затова днес сме тук и затова го подчертавам пак - Уикъмб е в Чемпиъншип".



Клоп обикновено не пропуска подобни възможности и отговори моментално с лично послание към Акинфенва: "Здравей, големецо. Гледах мача, поздравявам те. Сигурен съм, че през цялата ти кариера си бил футболист поне за Чемпиъншип и сега най-накрая си там. Много добра работа и чудесна победа. Дори и в тези странни времена, аз се надявам да отпразнуваш това постижение така, както е редно".



Акинфенва се въодушеви от посланието и отговори: "Клоп, ти си легенда. Казах ти, че тази вечер ще празнуваме заедно. Бум!".



Акинфенва е играл за 12 британски отбора от 2002 година насам, но очевидно е намерил своето място в Уикъмб и най-накрая ще стигне до Чемпиъншип. "Изтрих WhatsApp от телефона му, така че другите мениджъри не могат да го търсят. Ако ще играе за някой, той ще играе за Уикъмб", заяви мениджърът Гарет Ейнсуърт, който привлече Акинфенва в Уикъмб. "Точно преди четири години той вкара дузпа за класиране в Лига 1, а тогава хората смятаха, че кариерата му върви към края си. Ето обаче, че той постави клубен рекорд по голове. Байо има над 200 в кариерата си като цяло и смятам, че може да вкара още няколко за нас".

After Wycombe won promotion, Adebayo Akinfenwa asked Jürgen Klopp to 'hit me up on WhatsApp'. The Liverpool manager duly obliged pic.twitter.com/ty0WRotFB8