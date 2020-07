Тенис Надал тренира на клей (видео) 14 юли 2020 | 12:38 Прочетена 151 0



Краля на клея Рафаел Надал вече тренира на червена настилка в своята тенис академия в Майорка. 34-годишният испанец продължава да се колебае дали да участва на US Open и на този етап изглежда, че предпочита да се концентрира върху подготовката си за “Ролан Гарос”, където е 12-кратен шампион. Definitely no #USOpen for Rafael Nadal?



El Toro was practicing on... clay today.



(Video @lenkoveloove / Instagram) pic.twitter.com/VduQAxUWB7 — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 13, 2020 Тази година “Ролан Гарос” ще се проведе след US Open. Заради пандемията от коронавирус датите на провеждане на турнира от “Големия шлем” в Париж бяха променени на 27 септември - 11 октомври. Носителят на 19 титли от “Големия шлем” вече потвърди участие на “Мастърс”-а на клей в Мадрид, чието начало на практика съвпада с края на US Open. Тази година “Ролан Гарос” ще се проведе след US Open. Заради пандемията от коронавирус датите на провеждане на турнира от “Големия шлем” в Париж бяха променени на 27 септември - 11 октомври. Носителят на 19 титли от “Големия шлем” вече потвърди участие на “Мастърс”-а на клей в Мадрид, чието начало на практика съвпада с края на US Open.

