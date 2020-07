Приятна изненада: Оладипо обмисля да се включи в рестарта

Един от най-важните играчи на Индиана Пейсърс - гардът Виктор Оладипо, все пак може да опита да се включи в рестарта на НБА в “Дисни Уърлд” в Орландо, съобщава НБА инсайдърът Шамс Чарания. Стрелящият гард на “Пешеходците”, който дълго време се възстановяваше от тежка контузия на коляното, участва пълноценно в тренировките на Индиана в Орландо.

Oladipo has been fully participating in five-on-five scrimmages in Orlando, and there’s now optimism around his playing status, sources say. https://t.co/bJ8OLRjmIA