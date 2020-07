И Джеймс Хардън е с коронавирус?

След като стана ясно, че Ръсел Уестбрук е заразен с коронавирус, се появи информация, че с COVID-19 е и другата голяма звезда на Хюстън Рокетс - Джеймс Хардън. От Elite Media Group обявиха, че Хардън е дал позитивен тест за коронавирус, като се позова на неназовани източници.

Все още не е ясно дали тази информация действително е вярна, но “Брадата” не я е потвърдил, за разлика от Уестбрук, който още вчера написа в Twitter, че е заразен с вируса и не е пътувал със съотборниците си за Орландо, където в края на юли се очаква да бъде даден рестартът на сезона в НБА.

All-Star guard James Harden has tested positive for the coronavirus; sources tell #Elite

Houston stars James Harden and Russell Westbrook did not travel with Rockets today to Orlando and will join the team in near future, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.