Джокович се появи в Сараево

Новак Джокович напусна родната си Сърбия и изненадващо кацна в Сараево. Появата му на летището в столицата на Босна и Херцеговина шокира местните, пише monitor.bg. Световният №1 в тениса не се задържа дълго в града, а се отправи към планината Требевич. Там той се настани в луксозен хотел с цялото си семейство. Ноле планира престоят му да е до сряда и да посети известните пирамиди край Високо. Именно те са отдавнашна негово мечта, но наситената му програма досега не му позволяваше да ги види.Джокович трябваше да играе в Сараево с местния любимец Дамир Джумхур, като с този мач на 5 юли трябваше да бъде сложен край на благотворителния турнир "Адрия Тур". Той обаче не се състоя, след като редица тенисисти, сред които и Григор Димитров, самият Джокович и съпругата му Йелена, се заразиха с коронавирус. Преди седмица сърбинът съобщи, че се е изчистил от заразата.